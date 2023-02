Siena, intercettazioni in carcere: condannato un commissario

18 febbraio 2023 a

Si è conclusa in via preliminare la coda giudiziaria dell'inchiesta sulle presunte intercettazioni abusive al carcere di Ranza, che aveva coinvolto due elementi della Polizia Penitenziaria. Un vice ispettore era accusato di abuso d’ufficio, accesso abusivo di sistema informatico, intercettazione abusiva, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e altre comunicazioni e conversazioni, mentre a un commissario capo si contestava l'abuso d'ufficio. Per il primo il gup ha disposto la messa alla prova, su richiesta dei difensori e parere del pubblico ministero, mentre il secondo ha scelto il rito abbreviato venendo condannato a 3 mesi.

Intercettava detenuti a Ranza, chiusa l'inchiesta: coinvolto un vice ispettore della Penitenziaria

Il vice ispettore avrebbe intercettato in maniera fraudolenta diverse comunicazioni e conversazioni telefoniche, oltre a comunicazioni e conversazioni all’interno delle celle di detenuti. Circa 165 i file audio, registrati tra il novembre 2020 e il gennaio 2021, e trovati nel suo hard disk, contenenti colloqui sia interni alle celle che telefonate tra detenuti e tra questi e il direttore della casa circondariale.

