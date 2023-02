Siena, sventato colpo al bancomat Unicredit di Montepulciano, era già caricato con l'esplosivo

18 febbraio 2023 a

a

a

Colpo al bancomat sventato dai Carabinieri a Montepulciano, in provincia di Siena. E' avvenuto questa mattina - sabato 18 febbraio - alle 4 circa quando una pattuglia della compagnia Carabinieri di Montepulciano nel transitare presso la filiale della banca Unicredit in località Le Fornacce, in via Primo Maggio, ha notato dei fili elettrici fuoriuscire dal bancomat.

Intervenuto immediatamente, veniva accertato che ignoti, probabilmente spaventati dall'arrivo dell'auto dei militari dell'Arma, si erano dati alla fuga dopo aver piazzato dell’esplosivo all’interno del bancomat e prima di farlo saltare.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire gli artificieri per il disinnesco dell’esplosivo.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Montepulciano e del Nucleo Investigativo di Siena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.