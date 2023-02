Siena, Amministrative: il centrosinistra unisce le forze per stringere alleanze

18 febbraio 2023 a

Anna Ferretti ed Ernesto Campanini, ex avversari alle primarie del centrosinistra, adesso sono alleati e con un progetto elettorale comune, messo nero su bianco qualche settimana fa e ribadito ieri (17 febbraio 2023) in un confronto in cui il rappresentante di Iep Siena, come già fatto subito dopo il voto, ha confermato il proprio sostegno alla ex assessora della giunta Valentini, in qualità di candidato di tutta la coalizione, come decretato dalle urne.

Anna Ferretti candidato sindaco del centrosinistra

Una a fianco dell'altro, i due adesso concentreranno il proprio impegno sulle alleanze da stringere in vista delle Amministrative. L’obiettivo prioritario è calamitare il favore del Terzo Polo, in modo da allargarsi anche agli elettori più moderati. Italia Viva e Azione al momento non hanno sciolto i dubbi, ma lo dovrebbero fare entro fine mese. Da chiarire anche come intende muoversi il Movimento Cinque Stelle.

