Siena, lavori per 7 milioni nelle sedi: così l'Università cambia volto

18 febbraio 2023 a

L’Università degli studi di Siena cambia volto. Sono in arrivo oltre 7 milioni di euro (si parla per l’esattezza di 7,1 milioni), per andare a ristrutturare edifici dell’Ateneo: i lavori verranno effettuati nella sede di San Francesco, in quella di San Miniato e anche nella sede del Pionta ad Arezzo. Il tutto va in sinergia con progetti sulle valli verdi del Comune di Siena e anche della contrada del Leocorno relativamente, in questo caso, alla valle di Follonica.

