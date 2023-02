Palio di Siena, Giovanni Atzeni detto Tittia: "Spero nello Straordinario e di rivedere in Piazza Violenta da Clodia"

17 febbraio 2023 a

Giovanni Atzeni arriva da quattro vittorie consecutive in Piazza del Campo tra 2019 e 2022, raggiungendo il traguardo di ben 9 Palii vinti. Tittia sogna il decimo trionfo e spera di conquistarlo nel 2023. Un vecchio proverbio dice che il ferro va battuto finché è caldo. E allora il 37enne fantino nato a Nagold vuole vincere ancora. Spera nel Palio Straordinario e vorrebbe rivedere in Piazza Violenta da Clodia. "Straordinario? Spero tanto che possa succedere. Ricordiamoci che il Covid ci ha tolto due anni di Palio. Firmerei subito per correre uno Straordinario, sarebbe bellissimo”.

