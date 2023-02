Siena, sfreccia in centro con la patente falsa: 24enne denunciato

17 febbraio 2023 a

Sfrecciava nelle vie e nei vicoli del centro storico di Siena sul suo ciclomotore, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti. In più, era in possesso di una patente di guida falsa. Così un rider pakistano, fermato in via Pantaneto dalle volanti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, è finito nei guai: denunciato per contraffazione del documento e multato per guida senza patente, con immediato sequestro del mezzo.

Alla guida senza patente, denunciato straniero. Maxi multa

L'uomo, un 24enne regolarmente dimorante a Siena, al momento del controllo ha esibito agli agenti un permesso di guida polacco che da subito ha destato sospetti. Eseguiti ulteriori e accurati accertamenti, i poliziotti ne hanno accertano la falsità e hanno accompagnato lo straniero in Questura per le previste operazioni di identificazione, al termine delle quali è stato appunto denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per la falsificazione del documento e anche sanzionato per oltre cinquemila euro per la guida senza patente. Lo scooter è stato preso in consegna dalle forze dell'ordine.

