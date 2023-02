Siena, l'assessore Corsi sui disagi in via Massetana: "Acceleriamo l'iter per i lavori"

17 febbraio 2023 a

a

a

Il rifacimento di via Massetana è un progetto su cui il Comune di Siena investirà 700 mila euro, come da programma del piano triennale dei lavori pubblici, ma intanto i disagi per chi deve recarsi a Porta San Marco proseguono, soprattutto per le condizioni del manto stradale, ma adesso anche per un senso unico alternato regolato da semaforo. "I progetti sono pronti - fa sapere Andrea Corsi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici - ma dobbiamo attendere l’intervento di Acquedotto del Fiora per la creazione dell’allacciamento di 36 famiglie. L'iter è stato abbastanza complesso, essendoci l'esigenza di intervenire sulle piante presenti che, di fatto, rovinano l’asfaltatura. Dobbiamo dunque partire da una relazione tecnica di un agronomo esterno e prevedere la sostituzione degli alberi. poi ci sarà da rifare il manto stradale".

Lavori a San Miniato, De Mossi: "Diamo più vivibilità alla zona"

Come detto, non solo l'amministrazione si sta attivando in zona: "Il Fiora provvederà al rifacimento di alcune tubature della rete idrica in modo da poter procedere all’allacciamento delle utenze. Siamo consapevoli dei disagi con cui deve fare i conti la cittadinanza, per questo cercheremo di accelerare ulteriormente l’iter per avviare i lavori”.





