Siena, eventi e iniziative alla Fortezza Medicea: il Comune cerca un imprenditore per realizzare il progetto

17 febbraio 2023 a

a

a

La giunta comunale di Siena, nella riunione che si è tenuta giovedì 16 febbraio, ha approvato le “linee di indirizzo per l’assegnazione della Fortezza Medicea per la realizzazione di iniziative e eventi anno 2023”, su proposta dell’assessore al commercio e turismo Stefania Fattorini.

Alla Lizza per Brio, De Mossi: "Disagi per le chiusure? Lunedì tutto a posto e per simili eventi qualcosa bisogna cedere"



“Con questo atto – specifica l’assessore Fattorini – diamo mandato agli uffici di realizzare il progetto per permettere alla Fortezza Medicea di essere un reale contenitore di eventi, in vista della prossima stagione estiva, ma non solo. Come abbiamo sempre sottolineato come amministrazione, pensiamo alla Fortezza come un luogo di aggregazione per tutta la comunità senese, un luogo vivibile e fruibile, nel rispetto di tutte le esigenze e di tutte le necessità. Per questo abbiamo pensato a un avviso pubblico che porti a un progetto adeguato alla realizzazione dei prossimi eventi estivi. Le scorse stagioni hanno evidenziato tutte le potenzialità del luogo, ideale per eventi, qualificando la Fortezza come presidio importante per dare risposta alla domanda su un calendario di iniziative per senesi e per turisti”.

L'imprenditore ippico Berardelli: "Siena sempre più importante nel panorama nazionale, la manifestazione dei puledri diventi appuntamento fisso"



La giunta ha deliberato “di approvare la realizzazione di un progetto avente la finalità di promuovere gli eventi estivi 2023 tramite un avviso pubblico di selezione che assegni gratuitamente la Fortezza Medicea”. Nel documento si legge anche l’approvazione di “un contributo economico di 50mila euro del bilancio comunale, da assegnare al soggetto vincitore dell’avviso pubblico di selezione specificatamente destinato alla comunicazione del progetto per la realizzazione degli eventi estivi 2023”.

Eventi nelle strade e nelle piazze del centro per accogliere il 2023, Municipale coinvolta in forze per garantire la sicurezza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.