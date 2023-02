Siena, Giani su Whirlpool: "Stiamo seguendo questa realtà"

17 febbraio 2023 a

Se l’ex Gkn tiene banco nelle ultime ore, l’attenzione su Whirlpool non viene meno. Il presidente regionale Eugenio Giani lo ha voluto ribadire: “Sono realtà che la Regione sta seguendo con molta attenzione". Non che ci siano novità, perché la multinazionale americana rimane ferma sul termine di 9-12 mesi per avere un quadro esatto di ciò che sarà dello stabilimento di via Toselli.

Il tema però non può essere sottaciuto di fronte alla presenza del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ospite a Siena dell’incontro “Sviluppo, lavoro e welfare per l’inclusione sociale”, incentrato proprio sull’ambito occupazionale.

“Sono vertenze storiche (il riferimento è anche a Mps) che ci trasciniamo da lungo tempo. Su Whirlpool, così come su Ilva ed altre crisi aziendali, noi dobbiamo costruire soluzioni che assicurino la continuità delle produzioni e la salvaguardia dei posti di lavoro”, ha sottolineato il sindacalista.

