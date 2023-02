Siena, caso David Rossi: altro passo in avanti verso una nuova commissione d'inchiesta

16 febbraio 2023 a

a

a

Un altro passo in avanti verso l’istituzione di una nuova commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Le commissioni Finanze e Giustizia della Camera, in seduta congiunta, hanno approvato un emendamento promosso da due deputate del Movimento Cinque Stelle, Carla Giuliano e Valentina D’Orso. In sostanza la nuova commissione, in caso di via libera da Montecitorio, potrà avvalersi di tutto il lavoro fatto dalla precedente, della quale per altro D’Orso faceva parte. Materiale che sarebbe stato più corposo se non fosse sopraggiunta la fine anticipata della legislatura.

Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola giovedì 16 febbraio

Interrogato dai magistrati di Genova anche il pm Nastasi



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.