Siena, Banca Mps promossa dall'agenzia di rating Moody's. E il titolo cresce in Borsa

17 febbraio 2023 a

a

a

L’anno nuovo per Banca Mps è iniziato con il piede giusto. Se la settimana passata l’istituto di credito aveva salutato un 2022 chiuso in crescendo e con un bilancio generale positivo (al netto dei costi per finanziare oltre 4 mila uscite anticipate), stavolta è Moody’s a certificare la risalita dell’istituto di credito. L’agenzia ha innalzato con un doppio scatto tutta una serie di rating. E anche la Borsa ha premiato il titolo.

Il servizio completo sul Corriere in edicola venerdì 17 febbraio

La Consob rimuove Mps dalla lista nera delle banche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.