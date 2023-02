Incidente stradale sulla Siena-Bettolle, donna di 40 anni ferita trasportata in ospedale alle Scotte

16 febbraio 2023 a

Incidente stradale in provincia di Siena nella mattina di giovedì 16 febbraio. L'intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, è stato attorno alle 9 per un incidente stradale occorso a un mezzo sulla Siena-Bettolle in direzione Siena all'altezza di Rigomagno. Una 40enne è stata trasportata in codice 2 alle Scotte dall'ambulanza della Misericordia di Sinalunga. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la polizia stradale.

