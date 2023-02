Siena Jazz, il Comune: "Recitato un ruolo decisivo"

16 febbraio 2023 a

Tengono ancora banco Siena Jazz e le nomine del Comune nel cda dell'istituzione musicale cittadina, che hanno portato al vertice il presidente Vito Di Cioccio e il vicepresidente Lorenzo Rosso. Il vicesindaco Andrea Corsi ci tiene a fare chiarezza: "Abbiamo provato a coniugare esperienze a vario titolo nel campo musicale con le necessarie capacità manageriali dei futuri amministratori. Non si deve infatti dimenticare il ruolo decisivo avuto da questa amministrazione, quale socio fondatore, nel migliorare i principali asset dell’associazione. E' stato pubblicato apposito bando per la raccolta delle candidature, senza penalizzare l’ampia platea di esperti e appassionati, in città e fuori".

Insediato il nuovo cda, Vito di Cioccio presidente

"Teniamo sempre presenti - conclude Corsi - le capacità del Comune nel rilevare alcune criticità gestionali e di bilancio, così come non si deve trascurare l’aspettativa a voler proseguire il lavoro iniziato, intervenendo anche con una necessaria discontinuità del management, in modo coerente con gli indirizzi forniti”.

