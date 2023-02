Siena, falsi addetti parlano di un'indagine del Comune: è una truffa

15 febbraio 2023 a

Una nuova forma di tentativo di truffa sta prendendo piede, e il Comune di Siena avvisa i cittadini. Palazzo Pubblico, infatti, fa sapere che non è in corso alcuna indagine con addetti incaricati dall’amministrazione pubblica. Perché questa segnalazione? Il motivo è che oggi, 15 febbraio 2023, nel primo pomeriggio, è arrivata, prima alle forze dell’ordine e poi al comando della polizia municipale del capoluogo, una segnalazione da parte di una cittadina del centro storico della città. Secondo quanto ricostruito, presso l’abitazione della donna ha suonato un uomo, annunciando la necessità di effettuare un’indagine per l’amministrazione comunale.

Falsi operatori Estra, si moltiplicano le segnalazioni. L'azienda: "Ci tuteleremo"

La cittadina ha deciso giustamente di non aprire la porta e ha, come detto, effettuato la segnalazione. Per questo motivo, il Comune di Siena si è affrettato a precisare che non c’è alcuna indagine in corso, per mettere al più presto in guardia i senesi e invitarli a fare attenzione e a non cadere in eventuali trappole tese da falsi addetti comunali. Nel caso, la priorità è segnalare qualsiasi anomalia alle forze dell’ordine o alla polizia municipale.

