Siena, Carnevale in sicurezza e responsabile

“Ok alla maschere, divertendosi e lasciando divertire. Sui comportamenti mettiamoci tutti la faccia”. Così Filippo Grassi, Presidente provinciale Assoturismo e Responsabile nazionale Intrattenimento per Fiepet Confesercenti, guarda all’imminente culmine del carnevale in discoteche e locali da ballo della provincia di Siena.

“Ci sono tutte le premesse per un vero carnevale, vissuto con spensieratezza come non succedeva dal 2019 – racconta – tra giovedì, il weekend e martedì prossimo i locali del nostro territorio offriranno varie opportunità di incontro e svago. Chi li gestisce è consapevole che con il ritorno delle presenze tornano anche le criticità, e per poterle gestire servono sponde anche dall’esterno”. Grassi è reduce dall’incontro avuto pochi giorni fa al Ministero dell’Interno, dove il Sottosegretario Emanuele Prisco lo ha ricevuto come referente Confesercenti di settore per fare il punto sull’applicazione del Tulps 100 (Il Testo unico sui pubblici esercizi) nei locali di intrattenimento.

“Abbiamo espresso la massima collaborazione per farci parte attiva di un sistema di sicurezza più efficace sia per gli utenti che per gli stessi imprenditori – aggiunge – d’altronde abbiamo a che fare con fenomenologie sociali che sono più grandi di noi. In piena pandemia, con i locali chiusi, nelle piazze dei centri abitati si erano moltiplicati gli episodi si mala-movida, con evidenti difficoltà in primo luogo per i Sindaci. Con la fine dell’emergenza gli episodi di devianza non sono cessati, e le discoteche sono diventate spesso terreni di scontro a discapito dei gestori, oltre che degli avventori”.

