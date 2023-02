Siena, scoppia la polemica dei biglietti per il derby cittadino di basket

15 febbraio 2023 a

Mentre è in atto il conto alla rovescia per il sentito derby stracittadino di basket serie C Gold di domenica 19 febbraio, al Palaorlandi, tra Costone e Mens Sana, si accende qualche tensione tra la società gialloverde e la tifoseria biancoverde. Motivo del contendere, come lo scorso anno, la dotazione di biglietti. Dalle stanze costoniane si fa sapere che "in accordo con la società ospite, verrà messa a disposizione dei tifosi della Mens Sana la tribuna laterale per una capienza totale di 99 posti suddivisi in 70 biglietti a pagamento, 15 omaggio, la rimanenza per lo staff al seguito accreditato facente parte del gruppo squadra. I tagliandi saranno consegnati direttamente alla Mens Sana basketball Academy che provvederà a gestirli autonomamente. Il Club precisa che, vista la capienza del palazzetto, comprendente oltre al sopraddetto settore un’altra tribuna laterale da 99 posti e una centrale da 330, viene garantita agli ospiti una percentuale di biglietti maggiore rispetto alla quota minima prevista dal regolamento Fip, corrispondente al 10%". La dirigenza fa comunque sapere che "Per permettere a tutti la visione della partita, sarà possibile seguire in maniera gratuita la diretta dell’incontro sul canale YouTube Costone Channel".

Derby Mens Sana-Vismederi Costone al PalaEstra

L'Associazione Io tifo Mens Sana ribatte: "Lo scorso anno la società Costone mise a disposizione uno scarsissimo numero di biglietti a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Quest’anno apprendiamo che, nonostante non ci siano più tali limitazioni, il numero di biglietti messi a disposizione è inspiegabilmente lo stesso. O meglio ce lo spieghiamo: la società gialloverde ha paura di giocare in trasferta. Ci dispiace molto che l’opportunità cittadina di ben sei derby venga gettata al vento per i soliti interessi di parrocchia. Come lo scorso anno, una parte di questi biglietti è stata messa a disposizione dell’Associazione Io Tifo Mens Sana. Ci siamo interrogati molto su come procedere, valutando anche di non presenziare alla partita. La decisione è stata di essere comunque presenti e di seguire la linea dello scorso anno conferendo il pacchetto di biglietti ai ragazzi della Curva, in modo che sia garantito alla nostra squadra un tifo incessante dal primo all’ultimo secondo. Per tutti gli altri soci e tifosi che lo vorranno, abbiamo organizzato di ritrovarsi tutti insieme dalle ore 17:30 al bar Mens Sana per vedere la partita e tifare insieme”.

