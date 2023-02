Siena, gemellaggio con l'antica capitale del Montenegro

15 febbraio 2023 a

E’ ufficiale il gemellaggio tra il Comune di Siena e Cetinje, antica capitale reale del Montenegro. Lo ha votato mercoledì 15 febbraio, il consiglio comunale di Siena: la delibera è stata approvata con quindici voti favorevoli e otto astenuti. Fra Siena e Cetinje si sono tenuti negli ultimi mesi una fitta corrispondenza e un calendario di incontri anche con il Console Onorario del Montenegro per la Toscana.

“Incontri dai quali – come ha sottolineato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è emersa la disponibilità reciproca ad ogni collaborazione, considerato che il gemellaggio costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione europeista e di cooperazione tra enti locali di Paesi diversi".

"E’ anche uno strumento straordinario di azione interculturale tra regioni diverse dell’Europa, vince pregiudizi e procura un incontro umano tra paesi diversi, in una prospettiva unitaria, creando legami di amicizia e verifica complementarità economica. Cetinje è stata la città natia di Elena del Montenegro, che fu moglie di Re Vittorio Emanuele III di Savoia e Regina consorte d'Italia, legata alla nostra città - dice il sindaco -. In Montenegro, inoltre, lo studio dell’italiano è particolarmente diffuso e quindi questo gemellaggio diventa di grande interesse anche per le nostre Università. Cultura, lingua, turismo e storia sono dunque le motivazioni che portano a questo gemellaggio”.

