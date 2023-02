Siena, open day in questura e commissariati per i passaporti

15 febbraio 2023 a

a

a

Iniziativa speciale che coinvolge gli uffici passaporti della provincia di Siena con un vero e proprio open day previsto giovedì 23 febbraio in Questura a Siena e nei Commissariati di pubblica sicurezza di Chiusi-Chianciano Terme e Poggibonsi.

Il questore Milone: "Passaporti, tempi di attesa lunghi a causa del Covid ma miglioreremo"

Viste le numerose domande arrivate da parte dei cittadini, il questore di Siena per andare incontro a queste istanze ha infatti disposto che giovedì 23 febbraio presso gli uffici passaporti della questura di Siena e dei commissariati di pubblica sicurezza di Poggibonsi e Chiusi/Chianciano Terme venga organizzato un "open day" dedicato alla presentazione delle richieste per il rilascio dei titoli per l' espatrio.

Video su questo argomento Passaporti, ritardi fanno saltare 80 mila viaggi

Le prenotazioni, come di consueto, segnala la questura, potranno essere registrate fino ad esaurimento delle posizioni, su "agenda passaporti" tramite "spid" o carta di identità elettronica.

Ruba carte di credito e poi sale sull'aereo, fermato all'arrivo e denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.