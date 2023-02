Siena, donato un macchinario a Malattie infettive del policlinico

15 febbraio 2023 a

Un modo generoso e sensibile per ricordare un caro scomparso. E' quello che ha scelto la famiglia di Massimo Delli, deceduto a 35 anni, il 7 settembre 2021. La mamma Giulia, il babbo Carlo e la sorella Claudia, hanno donato all’Unità operativa complessa Malattie infettive e tropicali del policlinico delle Scotte un monitor per la misurazione dei parametri, sul quale è stata apposta una targa commemorativa con la frase «Il sole è tramontato troppo presto». L'acquisto è stato reso possibile anche dalle donazioni ricevute in occasione delle esequie da parte di amici e parenti.

Donano macchinari alla terapia intensiva delle Scotte in nome del figlio che hanno perso

Presente alla consegna dell’apparecchio il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, Antonio Barretta, insieme a Mario Tumbarello, direttore dell'Uoc, e gli altri professionisti del reparto. Tutti hanno espresso i loro più sentiti ringraziamenti alla famiglia per il bel gesto, scaturito dal profondo dolore per la prematura scomparsa di Massimo e dal grande amore nei suoi confronti, per onorarne la memoria con la consegna all’ospedale di un apparecchio che aiuterà a prendersi cura di altri pazienti.

