Amiata, moria dei pesci: l'Enpa vuole vederci chiaro

15 febbraio 2023

Amiata, un episodio sul quale Enpa vuol vedere chiaro, Cosa ha provocato la moria dei pesci? “Ci stiamo muovendo per capire come sia stato possibile nuocere alla fauna ittica del Laghetto Verde, dopo che abbiamo visto le foto di mucchi di pesci, ormai privi di vita, nella sala delle pompe dell’impianto di innevamento artificiale, in località Marsiliana”.

Anche i volontari dell’Enpa sono rimasti molto stupiti della notizia che l’impianto di innevamento Laghetto Verde-Macinaie si trovi in stato di stand by, in quanto, dopo il tentativo di azionarlo, nei filtri delle pompe si è intrappolata una gran quantità di piccoli pesci, che sono finiti, privi di vita, sul pavimento della stazione di rilancio della Marsiliana.

Da capire come possa essere successo e quindi intervenire perché non si presentino più queste situazioni. Enpa dunque farà i dovuti accertamenti per evitare che simili episodi possano ripetersi.



