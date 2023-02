Siena, colpì un commerciante con una testata: condannato un 31enne

14 febbraio 2023 a

Alterato dall'alcol e senza un valido motivo: condannato. Un 31enne del Lazio si è visto assegnare 7 mesi, e una multa da 500 euro, dal tribunale di Siena per un'aggressione senza senso ai danni di un commerciante del centro. La vicenda risale al novembre 2018 e la vittima, Antonio Sanna, ex titolare del negozio Top Video in via degli Umiliati, ancora ricorda: “Quel ragazzo faceva parte di un gruppetto di bulli che frequentava un appartamento nelle vicinanze. Quel giorno, visibilmente ubriaco, entrò nel mio negozio, gli dissi di andarsene e feci per prendere il telefono per chiamare la polizia, così mi ha afferrato per la felpa e con una testata mi ha rotto il naso, poi è fuggito e successivamente è tornato, ma per fortuna è stato fermato da alcuni vicini e persone che erano accorse. Ha minacciato tutti i presenti”.

Sanna, oltre che per la sua attività pluridecennale prima in via Cecco Angiolieri e poi spostata in altri punti della città, è molto noto per le sue attività di volontariato e di supporto radio in occasione delle manifestazioni che si svolgono a Siena e in provincia. Nell'occasione, riportò una prognosi di 30 giorni.

