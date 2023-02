Siena, pakistani a lezione d'italiano all'Università

13 febbraio 2023 a

Passi avanti nel processo di integrazione dei profughi afghani: sono cominciati oggi, 13 febbraio 2023, nelle aule dell’Università per stranieri, i corsi gratuiti di lingua italiana a loro destinati. Per due giorni alla settimana circa 35-40 giovani frequenteranno le lezioni e potranno accedere ai servizi per gli studenti, dalla biblioteca ai laboratori, e alla mensa di Sant’Agata per i pasti quotidiani. Le lezioni si protrarranno fino al mese di aprile e utilizzeranno materiali prodotti e sperimentati per studenti debolmente alfabetizzati.

“Il nostro Ateneo - sottolinea il rettore Tomaso Montanari - non poteva ignorare i destini delle persone che vivono, in condizioni indegne della nostra civiltà, proprio davanti alla nostra sede più grande, in piazzale Rosselli. L’insegnamento dell’italiano ci pare il dono più prezioso da poter fare loro: sperando, chissà, che qualcuno si fermi qua, e un giorno possa insegnare la sua lingua, l’urdu, a noi italiani. Vorrei ringraziare i volontari dell’associazione Refugees Welcome, e tutte le altre associazioni, per il loro lavoro straordinario, e il cardinale arcivescovo Augusto Paolo Lojudice per il suo ruolo fondamentale nella costruzione di una Siena solidale”.

