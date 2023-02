Siena, innovativa operazione alle Scotte su una donna con dolore invalidante

13 febbraio 2023 a

Ancora un successo per i professionisti dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese. Questa volta sotto i riflettori ci è finita l'équipe del servizio di terapia antalgica, che ha operato con successo una paziente con un forte dolore neuropatico invalidante. La 63enne era affetta da Post operative pain syndrom (Pops), con importanti disturbi sensitivi e motori, ed è stata trattata in un lasso di tempo di 45 giorni, dalla prima visita all’intervento.

Stefano Lippi, responsabile di Terapia antalgica, spiega: "La signora non riusciva ad andare oltre i 100 metri di camminata. Abbiamo quindi deciso di posizionare un elettrocatetere con algoritmi innovativi all’interno dello spazio epidurale, con un ingresso lombare fino all’altezza delle vertebre dorsali t8 e t9, per avere una stimolazione ottimale per gli arti inferiori. Questo tipo di intervento viene effettuato in sala operatoria in anestesia locale, in quanto è fondamentale la collaborazione del paziente in relazione al tipo di stimolazione che viene avvertita. Viene così ridotta e in alcuni casi sospesa la terapia del dolore farmacologica, quindi degli oppioidi e dei relativi effetti collaterali, anche degli antiepilettici e degli antidepressivi che si usano in questi casi".

