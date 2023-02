Siena, donazione di sangue per le coppie nel giorno di San Valentino

13 febbraio 2023 a

Martedì 14 febbraio, in occasione del giorno di San Valentino, il Centro Emo-Trasfusionale dell’ospedale di Nottola organizza una seduta a teme dedicata alle coppie.

Dalle 8 alle 11.30, sono previsti 20 appuntamenti per donazione di sangue intero e 6 per la plasmaferesi. È possibile prenotare tramite le associazioni di volontariato afferenti al Centro. Queste, inoltre, forniranno gadget per rallegrare la giornata “Chi ama dona!”.

