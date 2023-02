Follonica, incidente al Carnevale: cede uno dei carri, tre feriti

12 febbraio 2023 a

Incidente al Carnevale di Follonica. I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 12 di domenica 12 febbraio in piazza XXV aprile. A causa di un cedimento strutturale di uno dei carri allegorici tre persone sono rimaste ferite. Una donna di 39 anni è stata trasportata in codice 2 all'ospedale di Grosseto, anche le altre due persone sono state portate in codice 1 sempre a Grosseto. Sul posto automedica di Follonica, l'ambulanza Pubblica Assistenza di Montefortino, Misericordia di Massa Marittima e Pubblica Assistenza di Scarlino.

Esplode la voglia di Carnevale e carri: cinque domeniche di festa

