11 febbraio 2023 a

a

a

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 20.20 di stasera, sabato 11 febbraio, nel comune di Monteriggioni, in località Lornano lungo la SP 119 al km 7. 500, per l'incendio di una autovettura.

La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha estinto l'incendio che si era esteso anche alla vegetazione limitrofa.

Non si segnalano persone coinvolte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.