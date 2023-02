Siena, primarie: oggi la scelta del candidato sindaco del centrosinistra

12 febbraio 2023 a

Oggi il popolo del centrosinistra senese sceglierà il proprio candidato a sindaco. Sono dodici i seggi allestiti nel territorio senese per le primarie di coalizione, si potrà votare dalle ore 8 fino alle ore 21. I due candidati in corsa sono Anna Ferretti, già per due volte assessore comunale a Siena prima con il sindaco Franco Ceccuzzi e poi con il sindaco Bruno Valentini, da tanti anni impegnata nel sociale anche come referente della Caritas cittadina, ed Ernesto Campanini, psicologo psicoterapeuta di 41 anni, già consigliere comunale nella lista civica Sinistra per Siena e ora esponente di Iep! Siena – Indipendenti e progressisti.

Potranno votare tutti coloro che, dai 16 anni in su, si dichiarino elettori del centrosinistra. Il voto è quindi aperto sia a chi ha tessere di partito che a chi non le abbia. Per esprimere la propria preferenza sono richiesti 2 euro, si dovrà andare al voto muniti di documento d’identità e di tessera elettorale.

Questi sono i dodici seggi nei quali si potrà esprimere la propria preferenza tra i candidati Anna Ferretti ed Ernesto Campanini: centro civico San Miniato in via Pietro Nenni, 8; circolo Arci Fontebecci in strada statale 222 Chiantigiana; circolo Pd Palazzo Diavoli in viale Avignone, 14; circolo Arci Ravacciano in via Duccio di Buoninsegna, 35; circolo Pd Sant’Agostino in via di Città, 101; auditorium Acli Lizza in piazza La Lizza, 2; circolo Arci Lavoro e sport in via dei Pispini, 18; circolo Arci Due Ponti in via Aretina, 190; circolo Pd Taverne d’Arbia in via Principale 76; circolo Pd colonna San Marco in via Massetana Romana, 46; circolo Arci Sant’Andrea in Strada Grossetana 55; circolo ricreativo Coroncina in Strada Cassia Sud 122.

La coalizione di centrosinistra è attualmente composta da Partito democratico, Sinistra Italiana, Partito socialista, Articolo Uno, Europa Verde, Sinistra Civica Ecologista e dalle liste civiche Iep! Siena (quella di Ernesto Campanini) e Liberi Solidali Progressisti (il gruppo di Massimo Vita). Dopo le primarie la coalizione potrebbe ampliarsi.

Servizio completo sul Corriere di Siena di domenica 12 febbraio 2023.

