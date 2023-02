Terremoto a Siena, 1.200 studenti tornano a casa dopo le scosse del mattino durante le lezioni

12 febbraio 2023 a

a

a

Circa 1.200 studenti sabato 11 febbraio sono tornati a casa dopo le due scosse di terremoto che si sono avvertite attorno alle ore 9,30 del mattino: la prima di magnitudo 2.0 è avvenuta alle 9,33 e la seconda di magnitudo 2.5 alle ore 9,35. Dopo le due scosse, in via precauzionale, i dirigenti scolastici dei licei Galilei e Piccolomini hanno deciso di far tornare a casa gli studenti. Oggi, domenica 12 febbraio, è previsto un incontro tra il sindaco, il prefetto e le forze dell'ordine per una decisione in vista dell'inizio della settimana

Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola domenica 12 febbraio

Nottata tranquilla dopo le 90 scosse: riaprono le scuole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.