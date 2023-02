Siena, Servizio Civile in Arci: dieci posti e tre progetti

10 febbraio 2023 a

a

a

Arci Servizio Civile Siena mette a disposizione 10 posti per occuparsi di tre diversi progetti: c'è tempo fino al 20 febbraio per fare domanda.

Le domande di partecipazione al bando di Servizio Civile Universale per i tre progetti promossi da Arci Servizio Civile Siena sono state infatti prorogate fino alle ore 14 di lunedì 20 febbraio, nel rispetto del Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pubblicato mercoledì 8 febbraio. L’iniziativa mette a disposizione dieci opportunità per giovani dai 18 ai 28 anni che saranno impegnati in progetti dedicati a cultura, integrazione e ambiente della durata di 12 mesi e con un impegno settimanale di 25 ore. Le domande possono essere presentate esclusivamente on line, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, oppure accedendo direttamente al progetto scelto nella sezione Progetti del sito www.arciserviziocivile.it/siena. Per presentare la domanda è necessario lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I tre progetti e i posti disponibili

Cultura e integrazione si uniscono nel progetto “Frammenti”, che mette a disposizione cinque posti - 4 presso Arci Siena e 1 presso Motus AC - per promuovere attività culturali e spazi di aggregazione e creatività giovanile. Il progetto “Integr(a)zione” sarà dedicato, invece, all’assistenza dei migranti sul territorio provinciale con quattro posti a disposizione presso Arci Siena, mentre il progetto “L’ambiente da difendere e valorizzare”, con un posto disponibile, impegnerà i giovani partecipanti nell’educazione e nella promozione ambientale presso il Rifugio Pietraporciana, nel comune di Sarteano, con attività e iniziative promosse insieme a Legambiente Circolo Terra e Pace.

Informazioni

Il Servizio civile universale prevede un rimborso mensile di 444,30 euro e proporrà una formazione generale e una formazione specifica in aula e a distanza. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Arci Servizio Civile Siena al numero 0577-247510 oppure all’indirizzo mail [email protected]

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.