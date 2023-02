Siena, maltrattamenti all'asilo: condannata a tre anni

11 febbraio 2023 a

Tre anni di condanna inflitti dal tribunale di Siena a una 33enne che per un periodo aveva lavorato come assistente della titolare dell'asilo domiciliare “a casa di tata Patrizia” in via Pisacane a Siena. La struttura era assurta alle cronache nazionali alcuni anni fa per una rumorosa inchiesta su maltrattamenti e contestati metodi educativi messi in atto sfociata nell'arresto della titolare dell'asilo.

