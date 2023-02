Siena, due persone investite trasferite alle Scotte. In ospedale anche l'autista della vettura

10 febbraio 2023 a

Due persone ferite nell'incidente di venerdì 10 febbraio a Sinalunga. I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti poco prima delle 10 per un incidente stradale in via Piave. Un'auto ha investito due persone: un uomo di 69 anni e una donna di 62 sono stati trasportati in codice 2 alle Scotte di Siena. Sul posto Pubblica Assistenza di Pienza, pubblica assistenza di Torrita e Misericordia di Sinalunga. Anche l'autista della macchina è rimasto ferito portato in codice 1 all'ospedale di Nottola.

