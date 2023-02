Terremoto a Siena, nottata tranquilla. Riaprono le scuole, ma teatri, musei e impianti sportivi restano chiusi

10 febbraio 2023 a

Dopo oltre un giorno di scosse di terremoto a Siena, circa 90, la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio è trascorsa tranquillamente. In mattinata c'è poi stato il tavolo tecnico presso la sala operativa provinciale. Si va verso un progressivo ritorno alla normalità, con tutte le accortezze del caso. Prevista per sabato 11 febbraio la regolare riapertura delle scuole comunali. Per i teatri, i musei e gli impianti sportivi permane la precedente ordinanza con chiusura fino a domenica 12 febbraio compresa. Resta comunque aperto il dialogo tra le autorità e i tecnici per eventuali novità, nel primo pomeriggio appuntamento telefonico.

Domenica niente partite per Robur, Emma Villas e Mens Sana

