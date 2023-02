Terremoto a Siena, domenica niente partite per Robur, Emma Villas e Mens Sana

10 febbraio 2023 a

Il terremoto a Siena ferma anche la Robur. Lo sciame sismico che ha colpito Siena e la provincia a partire da mercoledì sera ha creato tanta paura e agitazione in città, anche se per fortuna non ci sono stati danni. Giustamente il Comune di Siena ha voluto prendere tutte le precauzioni del caso e ha emesso un’ordinanza in cui si decreta la chiusura degli impianti sportivi fino alla giornata di domenica 12 febbraio, quando il Siena sarebbe dovuto scendere in campo contro la Torres all’Artemio Franchi. Stop anche all'Emma Villas e alla Mens Sana.

