Terremoto a Siena, altre tre scosse. Il sindaco Luigi De Mossi: "Le verifiche continuano"

Altre tre scosse di terremoto avvertite nitidamente a Siena, dopo tre ore e mezzo di pausa. La prima, alle 15,57, una di magnitudo 2.0, poi un minuto dopo un'altra di magnitudo 2.2.. Alle 16,06 una terza scossa, ancora di magnitudo 2.0.

Sullo sciame sismico è intervenuto il sindaco Luigi De Mossi: "La situazione è monitorata con estrema attenzione ma è sotto controllo. Non risultano feriti tra la popolazione, né danneggiamenti significativi al patrimoni pubblico o privato. Non si segnalano problemi alla rete dei servizi essenziali (gas luce acqua), né all'ospedale che è regolarmente aperto, né alla rete viaria o di trasporto. Abbiamo deciso ieri notte la chiusura odierna delle scuole in via precauzionale, per poter effettuare le necessarie verifiche atte a garantire la piena sicurezza dei ragazzi, e così degli altri edifici pubblici più rilevanti e ad alta frequentazione di pubblico. Contiamo nelle prossime ore di completare la mappatura e abbiamo fiducia che la progressiva riduzione del fenomeno ci permetta un rapido rientro alla normalità. Sono attive le linee comunali per segnalazioni di problemi o preoccupazioni gravi. Le linee guida della protezione civile sul comportamento da seguire e le precauzioni da adottare in caso di nuove e più gravi scosse sono disponibili sul sito e i social del comune. Questa sera, alle 18, faremo un nuovo punto stampa per relazionare sull'andamento del monitoraggio. Comunicheremo tempestivamente eventuali novità".

"Da ultimo voglio ringraziare sia gli uffici, che stanno lavorando alacremente per velocizzare le verifiche, sia i tanti enti e autorità con cui stiamo collaborando. Un ringraziamento in particolare al vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Scaramelli, che mi ha portato stamani la vicinanza della Regione e l'assicurazione di pronta disponibilità delle risorse regionali, se fosse stato necessario. Come, al momento, per fortuna non è".

