Siena, terremoto: cade l'intonaco in una scuola ma non ci sono problemi strutturali

09 febbraio 2023 a

a

a

A causa alle scosse di terremoto che stanno interessando Siena e tutto il territorio da ieri sera (8 febbraio 2023), all’interno del laboratorio di meccanica dell’Istituto Sarrocchi si sono verificati distacchi di alcune porzioni di intonaco. La Provincia, prontamente intervenuta con i propri tecnici, rassicura: "La scuola non ha nessun problema di tipo statico né strutturale. Lo spazio non potrà essere utilizzato nei prossimi giorni non per motivi di stabilità, ma per esigenze di ripulitura delle parti cadute".

Terremoto: nessun danno strutturale nei presidi Asl, aperti il Poliambulatorio, il Consultorio e il Centro del Ruffolo

L'ente inoltre, attraverso il personale preposto a tale compito, sta effettuando sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici di sua proprietà e, al momento, non ha riscontrato criticità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.