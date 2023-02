Siena, terremoto: la Asl tiene aperte le sue strutture

09 febbraio 2023 a

Mentre a Siena continuano le scosse di terremoto, i tecnici stanno effettuando i controlli necessari sugli edifici per saggiarne le condizioni. Dopo le opportune verifiche, che non hanno riscontrato danni strutturali, la Asl Toscana sud est ha deciso di tenere aperti all'utenza i propri presidi sanitari. Al Poliambulatorio di Pian d’Ovile, comunque, gli ascensori sono disattivati per precauzione. Tramite il personale in servizio, sono state approntate le misure alternative di trasporto all’interno dell’edifico per chi ha mobilità ridotta.

Anche il Consultorio di Siena, la sede del Dipartimento di prevenzione del Ruffolo e il Tamburino hanno ripreso l'attività, dal momento che le rispettive strutture non riportano danni strutturali. Anche nel caso del Ruffolo, è interdetto l'utilizzo degli ascensori. I tecnici stanno proseguendo i sopralluoghi negli altri edifici dell’Asl Toscana sud est comprese nel territorio del Comune.

