Siena, terremoto: tanti cittadini tornano a casa ma molti dormiranno in macchina

Dopo la grande paura per le scosse ripetute di terremoto che hanno riguardato Siena dalla tarda serata, con gente che è uscita dalle proprie case per riversarsi in strada e anche in piazza del Campo, i timori sembrerebbero in procinto di rientrare, anche se tanti hanno comunque deciso di passare la notte in macchina e assembramenti di auto si registrano soprattutto nel parcheggio del palasport Mens Sana e anche nei pressi di piazza Amendola.

Scosse di terremoto in città e in provincia, sindaco De Mossi e Municipale in giro per valutare la situazione

L'assessore alla protezione civile Francesca Appolloni e il comandante della polizia municipale Marco Manganelli stanno effettuando un ulteriore giro per il territorio comunale. La situazione si conferma tranquilla a molti cittadini stanno lentamente rientrando nelle proprie abitazioni.

++++ AGGIORNAMENTO Terremoto: scuole di ogni ordine e grado e università chiuse

