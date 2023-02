Siena, controlli anticorruzione e antifrode: accordo Università-Finanza per vigilare sui fondi Pnrr

09 febbraio 2023 a

a

a

Un protocollo d'intesa per controllare e vigilare sui fondi che arriveranno con il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato firmato tra l’Università degli studi di Siena e il comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena. La firma sul documento è stata posta dal Rettore dell’ateneo senese Roberto Di Pietra e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Giuseppe Antonio Marra; il tutto è avvenuto anche alla presenza del prefetto di Siena, Maria Forte. Nell’ateneo senese arriveranno circa 60 milioni di euro attraverso il Pnrr; soldi che saranno utilizzati per l’arruolamento di nuovo personale (anche per 50 ricercatori e per 39 borse per dottorati di ricerca) e per l’acquisto di apparecchiature.

L’atto pone le basi per la realizzazione di attività di collaborazione per il rafforzamento del sistema di prevenzione e di contrasto di condotte lesive degli interessi economico-finanziari, connessi alle misure di sostegno e finanziamento, che possono presentarsi nell’ambito delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr. È il primo atto di questo tipo che, legato agli ingenti finanziamenti europei, viene siglato a Siena, ma le Fiamme Gialle hanno detto di augurarsi che anche altre amministrazioni seguano l’esempio dell’università cittadina.

“Questo protocollo vale tanto in primo luogo in termini di carattere istituzionale – ha dichiarato il rettore Di Pietra. – C’è l’interesse affinché le risorse siano utilizzate nel miglior modo possibile, questo accordo è un elemento di garanzia per la qualità della spesa e per il suo monitoraggio. La Guardia di Finanza potrà aiutare a evitare potenziali interessi non congrui che vogliamo evitare, la loro presenza significa monitoraggio e anche dissuasione di interessi non buoni”. “Per quel che riguarda i progetti legati al Pnrr – ha detto ancora il rettore – abbiamo compiuto i primi passi relativi ai reclutamenti previsti, ci sono le squadre di ricerca che lavoreranno sui progetti e stiamo avviando anche la parte del progetto che riguarda l’acquisizione delle apparecchiature”.

“La sottoscrizione del protocollo – ha detto il colonnello Marra – mira a favorire l’efficace raggiungimento degli obiettivi del piano, a facilitare la vigilanza sull’utilizzo delle risorse assegnate, rafforzando il dispositivo antifrode e anticorruzione previsto dal sistema di governance impedendo che organizzazioni criminali, eventualmente sfruttando capitali illecitamente accumulati, possano perseguire strategie di infiltrazione nel tessuto economico per accaparrarsi risorse connesse al Pnrr. Siamo un presidio di legalità, affinché soggetti che vogliano approfittare di questa situazione non possano trarne un’occasione per far business”.

Il protocollo prevede un interscambio informativo relativo ai dati sui progetti, sui soggetti coinvolti, sui dati finanziari, sulle procedure di gara e sulle tempistiche, al fine di tutelare la corretta destinazione delle risorse pubbliche e per disincentivare condotte lesive dei pubblici interessi. Tali obiettivi possono essere perseguiti promuovendo modalità di cooperazione interistituzionale tali da garantire le più efficaci attività di prevenzione e repressione delle violazioni nell’ambito delle attività finanziate con risorse pubbliche, nazionali ed europee.

Il direttore generale dell’Università degli studi di Siena Emanuele Fidora ha aggiunto: “Il lavoro sui progetti legati al Pnrr è stato avviato nell’autunno scorso. Quando si parla di cifre così consistenti c’è sempre il timore che possano realizzarsi intrusioni pericolose. La presenza della Guardia di Finanza in tal senso è una garanzia di correttezza e di sicurezza”.

La professoressa Donata Medaglini, pro-rettrice vicaria e delegata del rettore al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha fatto il punto sui progetti di ateneo legati al Pnrr: “Parliamo di 9 progetti nei quali siamo coinvolti – ha affermato – per un totale di circa 60 milioni di euro. Tra questi, 28 milioni di euro saranno relativi ad acquisti e 17 milioni di questi per attrezzature; mentre oltre 15 milioni di euro saranno per il reclutamento del personale. In ateneo entreranno 50 nuovi ricercatori, ci saranno poi a disposizione 39 borse per dottorati di ricerca e 37 assegni di ricerca. Si tratta di un’opportunità unica per la nostra ricerca e per la nostra università”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.