Siena, ultimatum del Comune: "Stadio, progetto lavori entro il 28 febbraio"

09 febbraio 2023 a

a

a

Nuovo capitolo nell’intricata storia dei lavori allo stadio Artemio Franchi. Martedì 7 novembre 2023 si è svolto il tanto atteso incontro tra i tecnici del Comune di Siena e l’Acr Siena per fare il punto della situazione dopo i tanti dubbi emersi nelle ultime settimane, con la questione che è stata anche oggetto del dibattito politico. L’assessore allo sport Paolo Benini però ha subito annunciato che il faccia a faccia si è concluso con un nulla di fatto, in quanto la società bianconera non sta rispettando il cronoprogramma concordato tra le due parti. “A questo punto abbiamo stabilito che entro il 28 febbraio dovrà essere presentato il progetto dei lavori al genio civile – spiega lo stesso Benini - altrimenti ne trarremo le debite conseguenze”.

Stadio: lavori da finire entro agosto o la Robur dovrà giocare altrove

Un’altra scadenza incombe quindi sul Rastrello e in generale sul calcio a Siena, visto che se i lavori non dovessero essere ultimati entro le date stabilite, la squadra bianconera sarebbe costretta ad andare a giocare altrove la prossima stagione. La Robur può giocare al Franchi sulla base di una convenzione della durata decennale stipulata con l’amministrazione ma deve provvedere a effettuare i lavori di manutenzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.