Siena, terremoto: chiuse le scuole di ogni ordine e grado e università

Dopo le scosse di terremoto che stanno scuotendo Siena e la provincia, le scuole comunali del capoluogo saranno chiuse nella giornata di domani (9 febbraio 2023), anche per permettere valutazioni sulle strutture. Stesso discorso per le scuole di ogni ordine e grado e per le università dopo un confronto tra amministrazione e Prefettura.. Il sindaco si è spostato presso la sala dei vigili del fuoco in località Ruffolo insieme al resto delle autorità. iversità. Al momento non si registrano comunque criticità sugli immobili.

Scosse di terremoto in città e in provincia, sindaco De Mossi e Municipale in giro per valutare la situazione

