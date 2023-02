Siena, scosse di terremoto: gente in strada terrorizzata

08 febbraio 2023 a

Paura a Siena e in provincia per una forte scossa di terremoto, sentita chiaramente intorno alle ore 21.52 sia nel capoluogo che in molti altri centri e seguita da altre meno potenti. La prima ha avuto una magnitudo di 3.5, con epicentro a 8 km di profondità. A seguire, altre tra i 2.4 e i 2.1.



Le case hanno tremato e, soprattutto nel centro storico, tanti si sono riversati in strada per paura di quanto stava accadendo. Il Comune di Siena si è immediatamente allertato e la Protezione civile ha fatto sapere che "qualora i cittadini vogliano uscire dalle proprie abitazioni, si raccomanda di recarsi in spazi aperti. Al momento non abbiamo alcuna indicazione di danni". Anche il sindaco Luigi De Mossi e i tecnici comunali sono in giro per monitorare la situazione. Allertata la polizia municipale che è in giro per raccogliere segnalazioni e dare informazioni ai cittadini.

E' stato registrato un piccolo smottamento in strada delle Grotte, senza alcuna criticità. La strada è chiusa per evitare qualsiasi problema.

++++ AGGIORNAMENTO Terremoto: scuole comunali chiuse

