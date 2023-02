Siena, il parrucchiere Giuseppe Castiglione a Sanremo

08 febbraio 2023 a

Giuseppe Castiglione, di Siena, tornerà questa settimana a Sanremo. Per il parrucchiere di 47 anni che ha la sua attività in viale Toselli (il Giuseppe Castiglione Beautè Store) sarà la terza esperienza professionale e lavorativa al Festival della canzone italiana dopo quelle del 2020 e del 2022.

“Sanremo è qualcosa di unico – afferma Castiglione. – Da un punto di vista professionale per noi parrucchieri può essere ritenuta più importante un’esperienza come quella della Fashion Week. Lì infatti si fanno e si creano le mode. A Sanremo invece si seguono le tendenze o si assecondano quelli che sono gli stili già formati dei cantanti. Tuttavia la risonanza che ha il Festival di Sanremo non ha eguali. Quando dici ai clienti che sei andato a lavorare lì ti riempiono di domande, ti chiedono com’è da vicino quel cantante o quell’artista. E complessivamente è un’esperienza da sogno”.

Castiglione sarà a Sanremo da giovedì 9 febbraio fino a sabato, per le ultime tre giornate del Festival. Spiega come saranno i ritmi di quelle giornate, da lui già vissuti e provati in due precedenti edizioni della manifestazione canora: “A Sanremo – dice – si inizia a lavorare alle 9 del mattino per preparare cantanti e artisti che vanno a fare le interviste con radio e televisioni. Il ritmo è molto alto e non ci si ferma mai. Si va avanti fino alle ore 18, quando si ha un’ora di pausa per fare cena prima di trasferirsi al teatro Ariston. E poi lì, all’Ariston, dalle ore 19 in poi si deve essere a disposizione dei cantanti per gli ultimi ritocchi necessari prima dell’esibizione sul palco. Sono giorni stancanti, quello sì, ma nei quali ci si diverte e si prova grande soddisfazione. Partecipare a qualcosa di simile per me è stato per tanto tempo un sogno, ora questa possibilità si è realizzata e ne vado fiero”.

Servizio completo sul Corriere di Siena dell'8 febbraio.

