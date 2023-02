Siena, carabinieri individuano i ladri di 140 quintali di rame

08 febbraio 2023 a

Dopo più di un anno sono stati individuati gli autori di un furto di 140 quintali di rame ai danni di una ditta di trasformatori della Valdelsa. I carabinieri di Poggibonsi hanno dunque concluso positivamente una lunga e complessa attività di indagine cominciata il 7 novembre 2021. Nella notte, una banda proveniente da Roma si era introdotta in un’azienda limitrofa a quella derubata e si era impossessata di un muletto e di un autocarro, con cui aveva divelto il portone d’ingresso del magazzino (il vero obiettivo) e aveva asportato bobine per un valore commerciale all’ingrosso stimato in circa 150 mila euro.

Rame rubato, sequestri e denunce

L'Arma, tra analisi dei sistemi di sorveglianza e pedinamenti, hanno compreso che il maltolto era stato consegnato a una ditta toscana che gestisce la raccolta e la vendita di materiale ferroso, e che i presunti autori provenivano in gran parte da un campo nomadi della capitale e che erano pregiudicati e molto attivi in furti del genere in Lazio, Abruzzo e Toscana. Sei persone, di cui 5 stranieri, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

