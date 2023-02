Siena, l'urgenza dei lavori allo stadio

08 febbraio 2023 a

I lavori allo stadio sono fondamentali per le sorti del Siena, e lo diventeranno ancora di più con il passare del tempo se non ci saranno sviluppi concreti e nel rispetto dei tempi. Ieri, 7 febbraio 2023, i tecnici del Comune hanno incontrato quelli dell’Acr Siena per capire se ci sono stati dei passi in avanti rispetto all’iter concordato nei mesi scorsi. Dopo un sopralluogo di circa un’ora le parti si sono riunite per stilare un verbale. La decisione è stata di effettuare una proroga al 28 febbraio del cronoprogramma. Comune e società dovrebbero rivedersi dopo quella data.

E’ vitale che gli adeguamenti antisismici vengano ultimati entro agosto: in caso contrario, il Siena non potrebbe più giocare al Franchi e sarebbe costretto a trasferirsi in un’altra città. E’ quindi una vicenda che merita attenzione.

