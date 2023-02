Siena, Mps: oggi i numeri del bilancio 2022

08 febbraio 2023 a

Sul tavolo del cda i conti 2022 e, forse, anche una torta. A significare il traguardo tagliato martedì 7 febbraio da Luigi Lovaglio, che ha compiuto un anno alla guida di Mps. L’eventuale omaggio alimentare passa in secondo piano rispetto ai numeri, che saranno svelati al pubblico questa mattina, 8 febbraio, ma rappresenta comunque il simbolo di una svolta impressa dal banchiere lucano.

Arrivato per volere del Tesoro in sostituzione di Guido Bastianini e artefice di un restyling profondo dell’istituto di credito. Reduce dal mancato assalto di Unicredit e zavorrato da costi troppo alti per procedere.

Trecentosessantacinque giorni dopo il paradigma che accompagna Rocca Salimbeni è quasi completamente cambiato. Le difficoltà non sono del tutto superate, ma come ha fatto notare anche il sindaco Luigi De Mossi “che oggi si discuta così tanto di Monte dei Paschi, e non in termini negativi ma di possibili scenari di aggregazioni e fusioni, dimostra la ritrovata credibilità della banca senese in questo nuovo capitolo della sua storia, la più antica del mondo”.





