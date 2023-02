Siena, torna dopo tre anni di stop per il Covid la gara di sci riservata alle Contrade

07 febbraio 2023 a

Lo Sci Club Siena prova a rilanciare la tradizionale gara “Per Slalom e per Amore” riservata alle Società di Contrada, in programma per domenica 19 febbraio sulle nevi dell’Abetone. A distanza di tre anni dall’ultima edizione svoltasi nel 2020 non sarà certamente facile riprendere il cammino dopo una sosta così prolungata, dove il Covid è riuscito a spezzare l’entusiasmo dei tanti senesi che ormai da anni (la prima edizione risale al 1995) hanno sempre dato vita a una giornata all’insegna del divertimento e con la giusta dose di agonismo, componente questa che non guasta affatto.

Il campo di gara sarà la pista Zeno 3 dove verranno sistemate le porte dello slalom gigante in maniera tale che grandi e piccini possano cimentarsi senza troppi problemi. Ma affinché la gara possa svolgersi regolarmente, è necessario raggiungere un certo numero di partecipanti. A tale scopo lo Sci Club, tramite il neo presidente Marco Liberati, lancia un accorato appello a tutte le Società di Contrada affinché in queste ultime ore possano organizzarsi al meglio per dare vita così alla XXIX edizione.

"Comprendiamo che non sia facile riprendere il via dopo una sosta che ha spezzato certi equilibri – afferma Marco Liberati – ma la voglia di tornare a competere con i colori delle Contrade di Siena sulle piste da sci è grande, così come la nostra passione per questo sport. Le iscrizioni chiuderanno a breve (9 febbraio) con i capo-squadra che dovranno consegnarle dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il negozio Sport Center di Franceschini, in viale Sclavo 21. Si tratta di un primo atto formale a cui farà seguito la consegna dei pettorali, dietro cauzione di 50€ a squadra, che avverrà giovedì 16 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00, sempre presso il negozio Sport Center di Siena. Il programma vero e proprio della gara invece prevede per domenica 19 febbraio, dalle ore 8,30 alle 9,15 la ricognizione della pista, con il primo concorrente che si presenterà al cancelletto di partenza alle 9,30".

Le premiazioni quest’anno si terranno presso la Società Elefante nella Contrada della Torre, domenica 26 febbraio alle ore 18; la riconsegna dei pettorali e la restituzione della cauzione avverrà alle 17,30, poco prima della premiazione. "Ci auguriamo – conclude Marco Liberati – che si possa raggiungere un discreto numero di partecipanti, almeno una cinquantina, in caso contrario ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad annullare l’evento". Le condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli, con una giornata che si preannuncia a tutto sole. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sciclubiena..com.

