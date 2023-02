Siena, il Cai: "I tagli boschivi selvaggi nella Montagnola distruggono anche i sentieri"

07 febbraio 2023 a

Nei boschi della Montagnola esiste un problema di gestione e di salvaguardia del patrimonio boschivo, denunciato dai comitati e dalle associazioni ambientaliste e recepito anche dai sindaci della Valdimerse. Le ditte che infatti tagliano gli alberi, se operano in maniera selvaggia, devastano il territorio con le macchine che utilizzano.

Tagli boschivi sulla Montagnola, indagano i carabinieri



Anche il Club alpino italiano (Cai) sezione di Siena alza la voce al riguardo: "I vari mezzi meccanici, con o senza cingoli, arrecano danni alla nostra rete sentieristica in zona, abbattendo i segnali e rendendola impraticabile. I tagli sono sottoposti ad autorizzazioni rilasciate dalla Regione, ma a nostro parere manca il controllo sulla corretta esecuzione del lavoro che, se male effettuato, distrugge in maniera quasi irreversibile il bosco, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di flora e fauna, a cui viene sottratto l'habitat. Da alcuni anni cerchiamo di far comprendere alle amministrazioni comunali, non solo a quelle della Montagnola, che uno degli strumenti per tutelare i sentieri è quello, da subito utilizzabile, di inserirli nel piano strutturale. Questo li renderebbe maggiormente tutelati e sicuramente anche le ditte di taglio boschivo avrebbero il loro ripristino tra gli obblighi e i doveri dell'intervento"

