Siena, l'assessore Buzzichelli: "Non abbatteremo l'albero di via dei Pittori"

L' albero nella piazzetta di via dei Pittori, nel cuore del centro storico di Siena, è al centro dell'attenzione negli ultimi giorni. “Il Comune di Siena non ha mai pensato di abbatterlo - chiarisce Silvia Buzzichelli, assessore aree verdi, - bensì procederà alla manutenzione con una normale potatura che, come avviene sempre, permetterà un miglioramento delle condizioni della pianta stessa”.

In Palazzo Pubblico è arrivata una raccolta di firme da parte di cittadini allarmati per la presunta eliminazione dell'albero. "Voglio precisare che non è così - ribadisce Buzzichelli. - Si è diffusa una notizia del tutto errata, quella che è in programma è un'adeguata manutenzione. Oltretutto, la normativa prevede sostituzioni di piante e non abbattimenti, anche se non è questo il Mi dispiace che qualcuno abbia voluto diffondere voci di questo genere senza un minimo di verifica della situazione, ma voglio rivolgermi a coloro che mi hanno inviato la raccolta di firme, giustamente allarmati da certi tipi di notizie prive però di fondamento ”.

