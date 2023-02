Siena, il Comune abbassa le tariffe mensa per i non residenti

06 febbraio 2023 a

a

a

Dopo un lungo braccio di ferro tra i comitati dei genitori e il Comune di Siena, arrivano i richiesti e sospirati sconti per la mensa nelle scuole dell'infanzia e nelle elementari destinati ai non residenti. Riguarderanno un centinaio di famiglie, che vedranno la tariffa giornaliera abbassarsi del 20% e passare dagli attuali 8 euro a 6.40 a pasto. Come detto, però, non vale per tutti: solo per i nuclei il cui Isee non superi i 15 mila euro annui. Il via libera è arrivato ufficialmente oggi, 6 febbraio 2023, dalla giunta comunale.

Mensa, aumento dei pasti per i non residenti: un tavolo tra il Comune e i sindaci delle amministrazioni interessate

“Da parte dei sindaci del territorio non c’è stato interesse riguardo a questo argomento - spiega l’assessore all’istruzione Paolo Benini - quindi abbiamo accettato di farci carico del problema, cercando di andare incontro alle famiglie non residenti meno abbienti”.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 7 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.