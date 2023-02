Siena, guida ubriaco e danneggia un'auto: fermato al centro commerciale

06 febbraio 2023 a

Intervento della Volante del Commissariato di Chiusi Chianciano Terme nel parcheggio del Centro commerciale Etrusco di Chiusi per la presenza di una persona in evidente stato di ebbrezza, intenta a cambiare la ruota di un'autovettura dopo che, pochi istanti prima, aveva impattato a forte velocità con un'altra macchina parcheggiata, per poi fuggire. L'uomo, un tunisino del 1990 residente nel Ternano, è stato identificato ma si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

Accompagnato presso gli Uffici di polizia, è risultato che l'auto risultava intestata ad altra persona, residente al medesimo indirizzo dello straniero, che è stata contattata e ha presentato denuncia querela per appropriazione indebita del mezzo perché, pur avendolo precedentemente prestato al tunisino, non riusciva più a tornarne in possesso.



